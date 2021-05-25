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  4. Amcasını darp eden şahıs: Burnuma şey falan sokarlarsa öldürürüm valla

Amcasını darp eden şahıs: Burnuma şey falan sokarlarsa öldürürüm valla

Amcasını darp eden şahıs: Burnuma şey falan sokarlarsa öldürürüm valla

Samsun'da amcasını darp ederek tutuklanan şahıs cezaevine gitmeden önce yapılan korona testi sırasında "Burnuma şey falan sokarlarsa öldürürüm valla" dedi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. amcası M.T.’yi ailevi sorunlar nedeniyle darp ederek kafasından yaraladı. Hastaneye kaldırılan M.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"BURNUMA ŞEY FALAN SOKARLAR"

Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T., adliye çıkışı cezaevine götürülürken Covid-19 testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. H.T.’nin test için sürüntü almaya götürülürken "Burnuma şey falan sokarlarsa, öldürürüm valla" demesi dikkat çekti. Sürüntü alınan H.T., daha sonra Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. 

Etiketler darp amca korona testi
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