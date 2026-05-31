Amcasının silahıyla oynayan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde yürek yakan bir olay yaşandı. Evde amcasına ait ruhsatlı tabancayla oynayan 7 yaşındaki çocuk silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'nde dün meydana gelen acı olay tüm bölgeyi yasa boğdu.

Evde amcası V.P.'ye ait ruhsatlı tabancayla oynayan 7 yaşındaki S. P., silahın bir anda ateş alması sonucu kendi kendini vurarak ağır yaralandı.



Ailesi tarafından hızla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, silahın sahibi olan amca gözaltına alınarak adli soruşturma başlatıldı.

Silah Sesini Duyan Aile Şoka Girdi

Edinilen bilgilere göre yürekleri yakan kaza, dün Akbük Mahallesi'ndeki aile evinde gerçekleşti. Henüz 7 yaşında olan S. P., evde bulduğu amcasına ait silahla oynamaya başladı. O esnada silahın kazara ateş almasıyla küçük çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Evin içinden gelen şiddetli silah sesini duyarak odaya koşan aile üyeleri, S.'i hareketsiz halde bulduklarında büyük bir şok yaşadı.

Can havliyle hareket eden acılı aile, sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanlarıyla küçük çocuğu hızla Didim Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak hastanenin acil servisinde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki S. P.'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Amca Gözaltına Alındı, Soruşturma Sürüyor

Meydana gelen ölümcül kazanın hemen ardından emniyet güçleri tarafından olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Başlatılan adli soruşturma kapsamında, faciaya neden olan ruhsatlı silahın sahibi konumundaki amca V.P., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Küçük çocuğun vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, gözaltındaki amca V.P.'nin emniyetteki yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İHA