  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Ekim 2019 19:36

Anadolu Adalet Sarayı karıştı ! Birbirlerine saldırdılar...

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görülen silahla tehdit davası sonrası iki grup koridorda kavga etti. Birbirine giren taraflar, sandalye ve çöp kutularını fırlattı. Adliye koridoru savaş alanına dönerken kavgaya polis müdahale etti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen, “Hakaret” ve “Silahla tehdit” davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin C -1 katında kavga etti. Davanın ardından duruşmadan çıkan taraflar, adliyenin metro yönüne çıkışı olan katın koridorunda birbirlerine girdi.

POLİS MÜDAHALESİYLE SONA ERDİ

Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaylarda iki kişinin kafasından yaralandığı öğrenildi. Kavgaya polisin müdahalesiyle sona erdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kartal , adalet sarayı , savaş alanı , anadolu adalet sarayı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM