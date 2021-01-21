Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Gebze gişeler mevkisi Ankara istikametinde, A.Ç. yönetiminde 34 CNT 738 plakalı tır ile M.C'nin kullandığı 43 FD 710 plakalı tır ve F.K. idaresindeki 34 HA 0983 minibüsün çarpıştı.
M.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır, bariyerleri aşarak yolun İstanbul yönüne geçti.
Yaralanan minibüs sürücüsü F.K. ile tır sürücüsü M.C. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tırın kaldırılması için otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. güzergahta araç yoğunluğu oluştu. Bölgede tedbir alan ekipler, sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Kaza nedeniyle Ankara yönünde de trafik akışı kontrollü sağlanabiliyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol