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  4. 30 Nisan 2018 21:01

Anaokulunda öğretmen rezaleti !

İskenderun'da özel bir kreşte çekildiği iddia edilen görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde M.K. isimli yardımcı öğretmenin, çocukları birbirine dövdürdüğü görülüyor.

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Sözcü'den Turgut Erat'ın haberine göre olay anında okul müdürü ve sınıf öğretmeni okulda değil. Sınıfta yaramazlık yaptığı iddia edilen bir çocuk, önce yardımcı öğretmen tarafından azarlanıyor. Ardından diğer çocukların sırayla o çocuğu dövmesini istiyor

NASIL TEKME TOKAT ATACAKLARINI GÖSTERDİ
Ne olup bittiğinden habersiz çocuklar, sınıf arkadaşına tekme tokat vuruyor. Dahası yardımcı öğretmen çocuklara nasıl tekme ve tokat atması gerektiğini gösteriyor.

“GÖRÜNTÜLERİ SİLDİLER”
Olay 2016 yılı Haziran ayında gerçekleşiyor. Velilerin iddiasına göre kamera görüntüleri okul bilgisayarından silindi. Bu nedenle dava süreci devam ederken son görüntü polis tahkikatının ardından mahkeme sürecinde velilerin eline geçti.

ÖĞRETMENE 5 BİN KREŞE 16 BİN LİRA CEZA
Ailelerin iddiasına göre Aile Bakanlığı’nın devreye girmesiyle çocuklara şiddet uygulatan yardımcı öğretmene 5 bin, kreş sahiplerine ise 16 bin lira ceza uygulandı. Ailelerin açtığı tazminat davalarının sonuncu duruşması 9 Temmuz’da görülecek.

Sözcü

anaokulu , iskenderun , dayak
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