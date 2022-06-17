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Anestezi teknikeri Büşra, ameliyathanede ölü bulundu

Anestezi teknikeri Büşra, ameliyathanede ölü bulundu

Trabzon'da özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan 27 yaşındaki Büşra M., ameliyathanede ölü bulundu. Genç kadının kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve daha önce anjiyo geçirdiği öğrenildi.

Trabzon'da bir anestezi teknisyeni, çalıştığı hastanede ölü olarak bulundu.

Akçaabat ilçesinde özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra M. (27), saat 04.00 sıralarında sezaryen doğum ameliyatı için cep telefonu ile arandı.

M.'ya ulaşamayan mesai arkadaşları, girdikleri ameliyathanede onun cansız bedeni ile karşılaştı.

İhbarla hastaneye jandarma ekipleri geldi. İncelemenin ardından M.'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Genç teknisyenin kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve daha önce de anjiyo geçirdiği öğrenildi.

Hastane başhekimi, M.'nun ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

DHA

Etiketler trabzon anestezi teknikeri ameliyathane
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