Ankapark'ta büyük ihmal! Bir kişinin beli ve ayağı kırıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “kişisel zevkim” diyerek milyarlarca lira harcattığı Ankapark’ta, iş güvenliği önlemi alınmadı.

Kaynak işçisi Serkan Demirhindi’nin “Tuz değilsiniz, erimezsiniz” denilerek, yağmurlu havada zorla çatıya çıkarıldığı belirtildi. Kemer veya baret bile verilmeyen işçi Demirhindi, kaygan zeminden düşerek yaralandı.

Ankapark’ta kaynak işçisi Serkan Demirhindi’den “kaynak atölyesinin çatısında bulunan sacların sökülmesi” için çatıya çıkması istendiği, işçinin “havanın yağışlı olduğu” konusunda uyarmasına karşın şef tarafından, “Bu iş bugün bitecek. Tuz değilsiniz, erimezsiniz” yanıtı aldığı belirtildi. İş güvenliği için verilmesi gereken kemer veya baret bile verilmeden yağışlı havada kaygan zeminli çatıya çıkarılan işçi Demirhindi, yaklaşık 7 buçuk metre yükseklikten aşağı düştü. Demirhindi’nin ayağı ve beli kırıldı.

‘Zorla çıkardılar’

Cumhuriyet’e konuşan işçi Demirhindi, “Şartlar en baştan saçmaydı. ‘Yağmurda olmaz’ dedik zorla çıkardılar” ifadelerini kullandı. Ağrılarının devam ettiğini belirten Demirhindi, “Gazi’de altı saat beni tuttular, sadece ayağımı alçıya aldılar. Omurga röntgenim bile çekilmedi. Sonra özel bir hastaneye gittik. Beş saat kaldım. Şirket, beş saatlik hastane parasını bile zorla ödedi. Sabahlara kadar acısını çektim, bağırdım durdum” dedi.

25 güne yakındır işçi maaşlarının ödenmediğini belirten Demirhindi, “Maaşlarımızı yatırmadılar. Şirket, sanatçıları çağırıyor ama maaşımızı yatırmıyor” bilgisini de verdi.

