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Ankara-Kars treninde korkutan yangın

Ankara-Kars treninde korkutan yangın
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Ankara'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan trende yangın çıktı. Yolcu bulunmayan vagondaki yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, saat 16.45 sıralarında Erzurum Garı'nda meydana geldi. Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan yolcu treni, saat 15.52'de Erzurum'a ulaştı. Yolcuları inen trenin vagonlarından birinin elektrik panosunda yangın çıktı. Trenden ayrılan vagondan yükselen dumana müdahale eden gar görevlileri, itfaiyeye de bilgi verdi. Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. 

Ankara'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan trende yangın çıktı. Yolcu bulunmayan vagondaki yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

DHA

Etiketler ankara KARS yangın tren vagon
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