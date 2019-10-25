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  4. 25 Ekim 2019 16:54

Ankara Kızılay'da bomba alarmı

Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında bankın üzerinde unutulan çanta, polisi alarma geçirdi. Güvenlik güçlerinin kontrolleri sırasında çevredeki vatandaş olan biteni merakla izledi.

Ankara Kızılay'da bomba alarmı
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15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında bulunan Güvenpark içerisinde bulunan bankların üzerinde unutulan çanta, polisi alarma geçirdi. Çantadan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine geldi. Bomba uzmanı ekibin olay yerinde yaptığı kontrollerin ardından çevre güvenliği alındı.

KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİLER

Güvenlik önlemlerinin alındığı sırada orada bulunan vatandaşlar korku dolu gözlerle paketin olduğu kısmı izledi. Bomba olma ihtimaline karşı çantaya tedbirli yaklaşan uzman, çantaya ip bağladıktan sonra çantayı yere doğru çekti. Çantaya tekrar yaklaşıp içerisini kontrol eden bomba uzmanı, şüpheli paketin bir kadın çantası olduğunu gördü. Çanta içerisinden; makyaj malzemeleri, cüzdan ve bir miktar bozuk para çıktı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NORMALE DÖNDÜ

Çantanın boş çıkmasının ardından güvenlik önlemleri normale döndürüldü.

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