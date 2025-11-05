  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde hareketli dakikalar

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde hareketli dakikalar! Bina boşaltıldı

Güncelleme:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğalgaz kazanında yoğun duman oluşması nedeniyle yangın söndürme sistemi devreye girdi. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. 5 öğrenci ve 1 personelin dumandan etkilendği öğrenildi.

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğal gaz kazanının yakılması sırasında yoğun duman oluştu. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle yangın olduğu zannedildi ve bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede herhangi bir patlama yaşanmadığı, dumanın doğal gaz kazanındaki arızadan kaynaklandığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri binada muhtemel bir durum için arama gerçekleştirdi. 5 öğrenci ve 1 personelin dumandan etkilendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin soğutma ve havalandırma çalışmaları sürüyor.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sümerbank binasında bulunan yangın söndürme sisteminde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, herhangi bir yangın olmamasına rağmen sistem otomatik olarak devreye girmiştir. Bu sırada sistem, yangın durumunda oksijeni keserek yangını bastırmak amacıyla kullanılan aerosol (duman benzeri söndürücü madde) salımı gerçekleştirmiştir. Yapılan ön incelemelere göre, olayın lamba tamiri çalışmaları sırasında duman dedektörlerinin oluşan dumanı algılaması nedeniyle sistemin otomatik olarak devreye girmesinden kaynaklandığı öngörülmektedir" denildi.

'YANGIN YA DA PATLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Açıklamada ayrıca, olay sırasında herhangi bir yangın ya da patlamanın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Ancak, sistemin devreye girmesi sonucu oluşan aerosol nedeniyle bazı öğrencilerimiz ve personelimiz kısa süreli etkilenmiş, gerekli sağlık kontrolleri yapılmış ve ciddi bir sağlık problemi tespit edilmemiştir. Yangın söndürme sistemindeki teknik arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışmalar başlatılmış olup, sistemin güvenli şekilde yeniden devreye alınması süreci titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İHA

text-ad
Etiketler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yangın arıza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan rest! İtirafı ve Sergen Yalçın açıklaması olay oldu! Beşiktaş Başkanı Adalı'dan rest! İtirafı ve Sergen Yalçın açıklaması olay oldu! Covid mRNA aşısının beklenmedik yan etkisi ortaya çıktı Covid mRNA aşısının beklenmedik yan etkisi ortaya çıktı İki holdingin mal varlıklarına el konuldu İki holdingin mal varlıklarına el konuldu CHP lideri Özel ''ilk kez benden duyacaksınız'' diyerek açıkladı CHP lideri Özel ''ilk kez benden duyacaksınız'' diyerek açıkladı Türkiye'de bulunan dudak uçuklatan yeni altın rezervi için resmi açıklama geldi Türkiye'de bulunan dudak uçuklatan yeni altın rezervi için resmi açıklama geldi Sadece 45 günde 7 kilo Güzel şarkıcı fazla kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklayıp, tüyoyu verdi Sadece 45 günde 7 kilo Güzel şarkıcı fazla kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklayıp, tüyoyu verdi Emniyet açıkladı; trafikte ''koruyucu eldiven'' zorunluluğunda 2 araç kapsam dışı! Emniyet açıkladı; trafikte ''koruyucu eldiven'' zorunluluğunda 2 araç kapsam dışı! Adalet Bakanı Tunç'tan Selahattin Demirtaş için dikkat çeken açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan Selahattin Demirtaş için dikkat çeken açıklama İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifadesi ortaya çıktı New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı seçilip, Trump'a böyle seslendi! New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı seçilip, Trump'a böyle seslendi!
100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede! 100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı 90'lara damga vuran güzel şarkıcıdan ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam 90'lara damga vuran güzel şarkıcıdan ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam Böylesi ancak Türkiye'de olur! Mahkeme kararıyla komşusunun odasını dairesine kattı Böylesi ancak Türkiye'de olur! Mahkeme kararıyla komşusunun odasını dairesine kattı Unutulmaz yapımların efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı Unutulmaz yapımların efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı 32 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: 15 bin TL'si olmayan trafiğe çıkamayacak! 32 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: 15 bin TL'si olmayan trafiğe çıkamayacak! Türkiye'de en zehirli ölümcül yılan yeniden görüldü: Elleriyle yakalayıp doğaya saldı! Türkiye'de en zehirli ölümcül yılan yeniden görüldü: Elleriyle yakalayıp doğaya saldı! Cem Küçük'ten Bahçeli'nin Demirtaş yorumuna ret: ''Siyasi açıdan doğru olmaz'' Cem Küçük'ten Bahçeli'nin Demirtaş yorumuna ret: ''Siyasi açıdan doğru olmaz'' Beşiktaş'ın eski başkanıyla aşk yaşayan ünlü manken sosyal medyada aşka geldi Beşiktaş'ın eski başkanıyla aşk yaşayan ünlü manken sosyal medyada aşka geldi