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  4. 29 Kasım 2018 22:15

Ankara Valiliği'nden o paylaşımlara yalanlama

Çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında toplumda korku, panik ve infial yaratmak amacıyla yapılan paylaşımlara Ankara Valiliği'nden yalanlama geldi.

Ankara Valiliği'nden o paylaşımlara yalanlama
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında toplumda korku, panik ve infial yaratmak amacıyla “ilimiz merkezi yerlerinde terör eylemi gerçekleşeceği” yönünde paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu paylaşımların 2016 yılında yapılan paylaşımlarla birebir benzerlik arz ettiği anlaşılmış olup konu içeriğini teyit edecek nitelikte güvenlik birimlerimize intikal eden bir bilgi ya da duyum bulunmamaktadır.

Güvenlik güçlerimiz almış olduğu en üst seviyede tedbirler ile halkımızın güven, huzur ve selameti için mesai mefhumu gözetmeksizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevini gayretle ifa etmeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

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