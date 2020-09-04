Ankara Valisi Şahin'den ''sokağa çıkma yasağı'' açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" dedi.

Koronavirüs denetimleri öncesi konuşan Vali Şahin, "Vatandaşın sağlığı açısından gerekirse gelecekte ek tedbirler alınabilir. Şu an sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde değil. Sokağa çıkma kısıtlaması olsun istemiyoruz, kurallara uyulması taraftarıyız" dedi.

Dün Başkent'teki son durumu son durumu canlı yayında anlatan Ankara Valisi Vasip Şahin, en yüksek vaka sayısının Altındağ, Mamak ve Keçiören ilçelerinde olduğunu söylemiş ve "Gelişmelere göre gereken kısıtlamaları yapacağız" demişti.

Şahin'in bu açıklamaları "Ankara'da yeniden sokağa çıkma yasağı mı geliyor" sorularını da beraberinde getirmişti. Şahin bugün bir açıklama daha yaparak, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil. Sokağa çıkma kısıtlaması olsun istemiyoruz, kurallara uyulması taraftarıyız" dedi.

Şahin, Ankara'daki artışın yüksek olmasının en önemli nedenlerinden birisi olarak etrafındaki illerle bağlantısını gösterdi.

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