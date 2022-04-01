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Ankara'da 2 FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara'da 2 FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 2 soruşturmada toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin güncel kamu yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Etkin pişmanlık kapsamında savunması alınan diğer şüphelilerin dijital materyallerine ait inceleme raporları ile beyanları ve ardışık arama kayıtlarına göre, örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan, 6'sı kamu kurumlarında görevde, 6'sı ihraç olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 5 İLDE OPERASYON

Ayrıca FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasında yer alan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde yuvalandığı tespit edilen 1'i istifa, 1'i ihraç, 5'i görevde ve 2'si ayrılmış 9 astsubay ile uzman çavuş ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

 

Etiketler fetö pdy gözaltı operasyon
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