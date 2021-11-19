Ankara'da 2 kişinin öldüğü patlama kamerada

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece saat 22.26'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan komşular polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye erleri patlama sonrasında apartmanda göçük olduğunu tespit ederken, çok sayıda AFAD, ANDA, UMKE ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri 2'si çocuk 6 kişiyi göçük altından çıkardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammed K. (35) ve kızı Melek K.(2) kurtarılamazken, vücutlarında kısmen yanıklar olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Patlama anı ise binanın karşısında bulunan bir pastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.