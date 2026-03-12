Ankara'da 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem!

Ankara’nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.

Ankara'nın Haymana ilçesi merkezli bir deprem, bölgede yaşayan vatandaşları korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18:20 civarında gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Depremin merkez üssünün Haymana olduğu ve yerin 10.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı, Ankara merkez ve çevre ilçelerde de kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa dökülürken, bölgeden ilk gelen bilgiler herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı yönünde.

Depremin ardından bölgedeki ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek için saha tarama çalışmalarına başladı. Ankara Valiliği'nden yapılacak açıklamalar, depremin etkileri ve olası hasar durumları için yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin sürekli izlendiğini belirterek, vatandaşların panik yapmamalarını ve resmi kurumların dışındaki asılsız bilgilere itibar etmemelerini öneriyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

