Ankara'da ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Kan donduran sözler

Ankara'da 3 Ağustos 2019'da ablası Özge'yi bıçaklayarak öldüren Rıfat Arda C. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık C. ve avukatı katıldı. Ankara'nın Mamak ilçesinde ablası Özge C. S.'yı bıçaklayarak öldüren Rıfat Arda C. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dosyanın tamamlandığını, araştırılacak başka bir husus bulunmadığını belirten mahkeme başkanı, sanığa son sözlerini sordu. Psikolojik sorunlar yaşadığını ve pişman olduğunu söyleyen Rıfat Arda C., beraatini istedi. Daha sonra hükmü açıklayan mahkeme, sanığı "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



15 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRMÜŞTÜ

Mamak'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Rıfat Arda C., 3 Ağustos 2019'da, tedavi için kendisini yanına alan ablası Özge C. S. ile tartışmış, S.'yı saklandığı banyonun kapısını kırdıktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

''ŞEYTANDAN KURTARMAK İÇİN BIÇAKLADIM''

Gözaltına alınan Rıfat Arda C., ablasını içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladığını iddia etmişti. "Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım." diyen C.'in, psikolojik sorunları olduğunu öne sürmesi üzerine yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir rahatsızlığa rastlanılmamıştı.