  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da aile faciası: Dayısı ve kardeşini öldürüp, intihara kalkıştı

Ankara'da aile faciası: Dayısı ve kardeşini öldürüp, intihara kalkıştı

Ankara'da aile faciası: Dayısı ve kardeşini öldürüp, intihara kalkıştı
Güncelleme:

Ankara'da kardeşini ve dayısını silahla vuran kişi, aynı silahla intihara kalkıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, saldırgan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Mamak’ta meydana gelen olayda, cinnet getiren B.Ş., (35) kavga ettiği kardeşi U.Ş. (32) ile dayısı M.K.’yi (51) tabanca ile başlarından vurduktan sonra aynı silahla kafasına sıkmıştı. Ağır yaralı üç kişi ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan U.Ş. ile dayısı M.K. hayatını kaybederken, ağır yaralı saldırgan B.Ş.’nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürülen K.’ın Yozgat’ta, Ş.’nin ise Mamak Ortaköy Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.

İHA

Etiketler ankara cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu ekonomi yorumu olay olur: Memurların maaşları dondurulabilir Bu ekonomi yorumu olay olur: Memurların maaşları dondurulabilir Çinli otomobil markası Türkiye'ye veda etti Çinli otomobil markası Türkiye'ye veda etti Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor Düğün salonu savaş alanına döndü: Yaralılar var Düğün salonu savaş alanına döndü: Yaralılar var En düşük emekli maaşı belli oldu, karar Erdoğan'da En düşük emekli maaşı belli oldu, karar Erdoğan'da Sıcaktan kavrulmaya hazır olun: Nefes alamayacağız Sıcaktan kavrulmaya hazır olun: Nefes alamayacağız Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke belli oldu Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke belli oldu EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı: 3 Türk listede EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı: 3 Türk listede Seri katil dehşeti: 42 kadını öldürüp cesetlerini çöplüğe attı Seri katil dehşeti: 42 kadını öldürüp cesetlerini çöplüğe attı Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti
Ekranların balık etli güzeli Sandık Kokusu'na transfer oldu Ekranların balık etli güzeli Sandık Kokusu'na transfer oldu Ümit Özdağ: ''Bahçeli, Erdoğan'ı tehdit etti'' Ümit Özdağ: ''Bahçeli, Erdoğan'ı tehdit etti''