Ankara'da aile faciası: Dayısı ve kardeşini öldürüp, intihara kalkıştı

Ankara'da kardeşini ve dayısını silahla vuran kişi, aynı silahla intihara kalkıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, saldırgan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Mamak’ta meydana gelen olayda, cinnet getiren B.Ş., (35) kavga ettiği kardeşi U.Ş. (32) ile dayısı M.K.’yi (51) tabanca ile başlarından vurduktan sonra aynı silahla kafasına sıkmıştı. Ağır yaralı üç kişi ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan U.Ş. ile dayısı M.K. hayatını kaybederken, ağır yaralı saldırgan B.Ş.’nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürülen K.’ın Yozgat’ta, Ş.’nin ise Mamak Ortaköy Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.

İHA