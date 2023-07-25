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Ankara'da akılalmaz cinayet!

Ankara'da akılalmaz cinayet!
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Ankara'da 24 yaşındaki S.B., içki içme teklifini geri çeviren akrabasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 19 Temmuz'da akşam saatlerinde Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde meydana geldi. S.B., F.K. ve eşi Z.K., M.K.'ı evine giderek, içki içmeye davet etti. Evin önüne inen K., teklifi geri çevirdi. K., S.B. ve F.K.’nin evin önünden ayrılmaması üzerine elinde sopayla geri dönüp, gitmelerini isteyince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda S.B., M.K.’yi bıçaklayıp kaçtı. M.K., kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli S.B., Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

S.B., emniyetteki ifadesinde, "Gün içerisinde alkol aldık. Daha sonra M.’nin evinin önünde sohbet ederken uzaktan akrabam olan M. yanımıza geldi. Şakalaşmadan dolayı kavga çıktı. M. bize sallama ile saldırdı. Kendimi korumak için cebinden çıkardığım bıçak ile karşılık verdim. Bıçağı olay yerinden kaçarken attım" dedi. S.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

DHA

Etiketler ankara cinayet
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