Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti

Ankara'nın Sincan ilçesinde uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen M.A., saat 22.00'den sonra kendisine içki satmayan tekel bayi işletmecisini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşini de yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Tekel bayi işleten Ü.K. ve kardeşi K.K., dükkanı kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada aynı mahallede oturan M.A., içki almak istedi. Ü.K., saatin geç olduğunu belirterek satış yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.A., üzerinde bulunan bıçakla Ü. ve K.K.'ya saldırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerini de bıçakla tehdit eden A., jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 9 yerinden bıçaklanan Ü.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. K.K. ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.K.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Ü.K.'nın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Temelli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltındaki M.A.'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

'SÜREKLİ UYUŞTURUCUYLA GEZİYORDU'

K. kardeşlerin akrabası F.B., M.A.'ın uyuşturucu etkisinde olduğunu belirterek, "3 çocuğu yetim kaldı. Zaten son 25 gündür belliydi bunun ne yapacağı. Kemerli Jandarması, bunu uyuşturucu ile yakaladı. Niye salıyorsun geri? Tut ki millete zarar vermesin. Sürekli geliyordu, burada uyuşturucuyla dolanıyordu. Daha 1 hafta önce 60 yaşında insanlara saldırdı. Burası, ufak bir yer. 9 bin nüfusu olan bir yer. Tanıyor herkes birbirini. O çocuğa da yardım etmişliği var Ü.'nün. 'Ailesi aç kaldı, susuz kaldı' diye para vermiş insan" dedi.

DHA