Ankara'da anne vahşeti: 2 çocuğunu öldürdü, 1'ini yaraladı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren anne, 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan 2'si hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı.
Olay, Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir anne 3 çocuğun bileklerini kesti. Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan 2’sinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bir çocuk ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
İHA
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