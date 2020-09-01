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  4. 01 Eylül 2020 19:52

Ankara'da aynı yerde ikinci orman yangını

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan yerde yeniden alevler yükseldi. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Ankara'da aynı yerde ikinci orman yangını
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Yangın, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Beyalan mevkiinde çıktı. İki gün önce orman yangının çıktığı Yeşilyurt ve Belenören Mahallesi'ne yakın bir noktada çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye 2 uçak, 6 helikopter, 86 itfaiye arazözü, 8 dozer ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol etmek için çalışma başlattı. Yangına havadan da müdahale edildi. Fakat tüm müdahaleye rağmen yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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yangın , ankara , orman
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