Ankara'da banka soygunu!

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Ankara Valiliği’nden soygun girişimi hakkında yapılan açıklamada, “Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir” denildi.
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