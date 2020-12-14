SON DAKİKA
FAZ-1 ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN YERLİ AŞIDAN İLK SONUÇLAR
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 14 Aralık 2020 11:08

Ankara'da banka soygunu!

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen banka soygunu girişimi esnasında soyguncu yakalandı. Bir vatandaş yaralandı.

Ankara'da banka soygunu!
A+ A-

Ankara Valiliği’nden soygun girişimi hakkında yapılan açıklamada, “Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir” denildi.

soygun , ankara , banka soygunu , banka
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM