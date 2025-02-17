Ankara'da bilanço ağırlaşıyor: Sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi

Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı ise 28'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 9 kişi daha tutuklundu. Böylece tutuklu sayısı 28’e yükseldi. 25 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan sahte içki kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 54'e çıktı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı da arttı. 49 kişinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

DHA