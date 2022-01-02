Ankara'da bir pitbull dehşeti daha! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar

Türkiye, Asiye A.'nın başına gelenlerin şokunu henüz atlatamamışken ülkenin dört bir yanından pitbull dehşeti haberleri gelmeye devam ediyor.

10 yaşındaki Ramazan A. sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay, Altındağ ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan geçtiği anda bir anda başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan talihsiz çocuk yere düştü. Köpeklerin arasında kalan küçük Ramazan'ın yardımına mahalleli koştu. Durumu fark eden civar sakinleri duruma müdahale ederek küçük çocuğu köpeklerden kurtardı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine saldırının gerçekleştiği yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DERİN YARA İZLERİ VAR

Vücudunda derin yara izleri olan A. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KÖPEK SALDIRISI MARKETİN KAMERASINA YANSIDI

Köpeklerin saldırı anı ise bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÇOCUĞU PARÇALAMIŞLAR"

Saldırı anına şahitlik eden çevre sakinlerinden Serkan Nalbant ise bu tür olayların mahallede çok sık yaşandığını belirterek, "Evdeydik, bir anda sesler duyduk. Çıktık baktık köpekler çocuğu parçalamış. Diğer komşumuz da köpekleri kovalamış. O sırada da biz geldik. Ambulansı aradık. Çocuğun ailesini, yakınları aradım buraya getirdim. Sonra ambulans geldi. Çocuğu hastaneye götürdüler. Çocukta en az 50 - 60 dikişlik yara vardı. Çocuğu baya parçalamışlar. Polisler de geldi inceleme başlattı. Mahalleli olarak hepimiz çocuğun yardımına koştuk. Pantolonu yırtılmıştı. Kıyafet getirdik. Yaralarına buz koyduk. Çok derin yaraları vardı. Daha önce de çok sefer bu olaylar yaşandı. Sürekli yaşanıyor. Hepimizin çocuğu var. Ben sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyorum. Hepimiz hayvan seviyoruz ama bu kadarı da hoş değil. Akşam olduğu zaman 20 - 25 köpek buraya iniyor. Bizler de sokağa çıkamıyoruz. Çocuğumu bakkala bile gönderemiyorum" dedi.