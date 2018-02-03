SON DAKİKA
ERDOĞAN: TERÖRİSTLERİN NASIL SÜRÜNGENE DÖNDÜKLERİNİ GÖRÜYORSUNUZ - CANLI
CHP'DE GENEL BAŞKAN ADAYLARI RESMEN BELLİ OLDU
Bitcoin balonu patlıyor mu ? Yıllardır böylesi görülmedi
Bitcoin balonu patlıyor mu ? Yıllardır böylesi görülmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar - Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar - Canlı
Kurultay günü Deniz Baykal müjdesi; geri dönüyor !
Kurultay günü Deniz Baykal müjdesi; geri dönüyor !
Sosyal medyada Zeytin Dalı operasyonu: 24 gözaltı
Sosyal medyada Zeytin Dalı operasyonu: 24 gözaltı
Zordaki vatandaşa müjde: O borçlar 1 yıl ertelendi !
Zordaki vatandaşa müjde: O borçlar 1 yıl ertelendi !
TSK'dan flaş Zeytin Dalı açıklaması: 897 terörist...
TSK'dan flaş Zeytin Dalı açıklaması: 897 terörist...
Anlaşıldı kış gelmeden, bahar gelecek ! Meteoroloji'den yeni açıklama
Anlaşıldı kış gelmeden, bahar gelecek ! Meteoroloji'den yeni açıklama
Lazerle gizli Maya şehri bulundu
Lazerle gizli Maya şehri bulundu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Şubat 2018 12:52

Ankara'da bomba alarmı !

Ankara'da yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Ankara'da bomba alarmı !
A+ A-

Bomba imha uzmanının incelediği çantanın içinden gazilere ait olduğu değerlendirilen antika bıçaklar, birkaç ev eşyası ile dua kitapları çıktı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütözü Caddesi üzerindeki yol kenarına bırakılan el çantasını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, 1 Şubat’ta Ankara Vergi Dairesinde meydana gelen patlama ile bugün Bursa’da infilak ettirilen el yapımı patlayıcı olaylarını değerlendirerek geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli çantanın etrafına güvenlik şeridi çeken polis, yolu araç trafiğine kapatmasının ardından bomba imha uzmanlarından yardım talep etti.

Özel kıyafetlerini giyen bomba uzmanı, meraklı gözlerle çalışmaları izleyen vatandaşları uzaklaştırmasının ardından şüpheli çantaya yaklaştı. Elindeki demir çubuk ile çantayı inceleyen bomba uzmanı, dikkatli çalışma ile çantayı açtı. Bomba olmadığı anlaşılan çantanın içinden gazilere ait olduğu değerlendirilen antika bıçaklar, birkaç parça ev eşyası ile dua kitapları çıktı.

 

şüpheli çanta , bomba , ankara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM