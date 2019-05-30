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  4. 30 Mayıs 2019 14:01

Ankara'da borç batağındaki esnaf kendini yakmak istedi

Ekonomik kriz nedeniyle tefecilere muhtaç kalan bir vatandaş, Ankara Kızılay Meydanı'ndaki Güven Anıtı'na çıkarak üzerine benzin döküp yakmak istedi.

Ankara'da borç batağındaki esnaf kendini yakmak istedi
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"Türk! Övün, Çalış, Güven" yazılı anıtın üstüne çıkan esnaf Atatürk'ün bu güzel sözüne inat evine helal lokma götürmekte zorlandığını emeğin, çalışmanın ve kazanmanın her geçen gün zor olduğunu tefeciden aldığı yüksek faizli borçla zor duruma düştüğünü bu yüzden sesini duyurmaya çalıştığını söyledi.

Harran’da esnaflık yaptığını söyleyen vatandaş, Saadet Partisi İlçe Başkanı’ndan aldığını idda ettiği yüksek faizli borcu ödeyemediği için başta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) defalarca yazdığını geri dönüşün olmadığını sesini duyurmak için ise bu yolu seçtiğini belirtti.

Borç yüzünden ailesinden ayrıldığını, çocuklarının yüzüne bakamadığını söylen vatandaş sesini Cumhurbaşkanı’na duyurmak için Ankara’ya geldiğini ve yetkililer tarafından ilgilenmediğinden yakındı... Çok sayıda polis ve zabıtanan ikna etmeye çalıştığı esnafa verilen sözler karşısında eyleminden vazgeçti.

 
 

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