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Ankara'da boş arazide köpek katliamı

Ankara'da boş arazide köpek katliamı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde boş arazide, tüfekle vurulmuş 4 köpek ölü bulundu.

Yenimahalle ilçesindeki boş arazide yaşayan sokak köpeklerini beslemek için bölgeye gelen bir grup hayvansever, 4 köpek ölüsü ve 1 yaralı köpek ile karşılaştı. Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi. Yaralı köpek ise veterinerde tedaviye alındı. Bölgede incelemede bulunan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'SALDIRGAN DEĞİLLERDİ'

Hayvansever Tuğba Z., köpeklerin sabah saatlerinde bulunduğunu belirterek, "Özellikle bu bölgeyi besleyen 2 arkadaş var. Dün gece zaten silah sesleri duymuşlar ama onlar anlamamış ne olduğunu. Şu an burada bir katil var. Duracak gibi görünmüyor. Çünkü biz aşağıda diğer köpeklere bakarken yukarıda 1 köpek daha vurulmuş. Şu an buralarda bir katil dolaşıyor. Bilmiyoruz ne yapacağımızı. Daha önce burada böyle bir olay yaşanmadı. Dünden beri köpekler vuruluyor. Şu an 4 tane, 1 tanesi de klinikte can çekişiyor. Vurulan 5 tane köpek var. Burada 20'ye yakın köpek vardı; hangisi ölü, hangisi değil bilemiyoruz. Zaten beslediğimiz köpekler saldırgan köpekler değil, insandan korkan köpeklerdi" dedi. 

DHA

Etiketler ankara Yenimahalle köpek katliamı
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