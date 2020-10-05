Ankara'da büyük DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda 24'ü Irak, 1 Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı.
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