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Ankara'da büyük panik! Kopan kaya parçaları evlere hasar verdi

Ankara'da büyük panik! Kopan kaya parçaları evlere hasar verdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yerlerinden kopan kaya parçaları bazı evlere zarar verdi. Sokakta bulunan 11 ev tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokağı'nın üst tarafında bulunan kayalardan büyük bir gürültüyle sökülen kayalar, 6 evde hasara yol açtı.

Bunun üzerine sokaktaki 11 ev, oluşan tehlike nedeniyle tahliye edildi. Evlerin dışından şerit çekilerek sokakta güvenlik önlemi alındı.

Mahallenin muhtarı Hasan Özkan, yaptığı açıklamada, kaya parçalarının yuvarlanarak evlerin duvarlarına, bahçelerine kadar indiğini, kömürlüklerde hasara yol açtığını söyledi.

Bu kayaların bulunduğu alanın ilçede "Dinozor Sırtı" olarak bilindiğini aktaran Özkan, "Sokakta bulunan 11 ev hemen boşaltıldı. Polis ekipleri sokağı kordon altına aldı. Halen kayalarda tehlike var. Polis ekipleri sokağın girişinde ve çıkışında nöbet tutuyor ve evlere kimseyi sokmuyorlar." dedi.

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Bağdatlı da evinin buraya yakın olduğunu ve kayaların büyük bir gürültüyle yuvarlandığını gördüğünü ifade etti.

AA

Etiketler ankara kaya parçaları
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