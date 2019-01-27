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  4. 27 Ocak 2019 09:27

Ankara'da can pazarı: 6 kişi öldü

Ankara'da meydana gelen bir trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da can pazarı: 6 kişi öldü
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı'ndan Nallıhan'a giden Furkan Minaz  idaresinde .. .. .. plakalı midibüs, Çayırhan Mahallesi yakınında arızalandığı  için sağ şeritte duran, Mustafa Savuran’ın kullandığı iş makinesi yüklü .. .. .. plakalı tıra çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Minaz (20), Muhammet  Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kaplan'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal ve Ömer Öz kardeşler  ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

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