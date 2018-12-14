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TSK'da büyük FETÖ operasyonu: 219 gözaltı kararı
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  4. 14 Aralık 2018 10:32

Ankara'da çok büyük operasyon: 48 gözaltı

Savunma sanayi şirketlerine yönelik FETÖ soruşturmaları kapsamında 24'ü ASELSAN, 1'i HAVELSAN'da olmak üzere 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da çok büyük operasyon: 48 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Aselsan başta olmak üzere savunma sanayii şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik soruşturmada 48 gözaltı kararı çıktı.

Örgüt içerisinde mahrem imam/abi konumunda olan şahıslar ile ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri, örgütün operasyonel gsm hatlarını kullandıkları anlaşılan 24’ü ASELSAN, biri HAVELSAN aktif çalışanı ile ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK ile farklı kamu kurumlarından ihraç edilen/ilişiği kesilen 17 şahıs ve özel sektörde çalıştığı ve FETÖ Terör Örgütü adına Mühendislerle irtibat kurduğu tespit edilen 6 şahıs olmak üzere toplamda 48 şüpheli hakkında 14/12/2018 tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi. 

Savunma Sanayi Şirketlerinde çalışan FETÖ üyelerinin tespitine yönelik soruşturmaya Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının (MİT) Teknik desteğiyle, gözaltı işlemlerine de Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ediliyor.

 

 

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