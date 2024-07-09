Ankara'da çok sayıda köpek ölü bulundu
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde metruk binada 15 köpek ölü bulundu.
Olay, dün Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Metruk bir binada köpek sesi duyan vatandaşlar binaya girdiklerinde 15 köpeği ölü buldu. Vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve hayvanseverler 7'si yavru 15 köpeği ölü şekilde buldu.
İHA
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