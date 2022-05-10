Ankara’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik polis ekiplerinin operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin DEAŞ’e yönelik çalışmaları kapsamında; 3 şüphelinin terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri, eleman kazandırma arayışında oldukları ve örgüt elemanlarının finansı amacıyla para toplama ve dağıtım faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.