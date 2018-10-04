Ankara'da DEAŞ'ın okuluna operasyon

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ı desteklediği belirlenen Tevhid dergisinin Etimesgut ilçesindeki binasına operasyon yaptı. Binada, sözde eğitim kurumu oluşturulduğu ve yaşları 4-9 arasında değişen çocuklara örgütün ideolojileri doğrultusunda eğitim verildiği belirlendi.

Milli Eğitim yetkilileri ve Çocuk Şube ekiplerinin de katıldığı operasyonda, binada sözde eğitim verilen çocuklar, ailelerine teslim edilmek için emniyete götürüldü. Bina ise ekiplerce mühürlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen ve tutuklu olan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da daha önce zaman zaman binaya gelerek, toplantılar yaptığı belirtildi.



