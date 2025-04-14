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Ankara'da dehşet: Eski eşinin arkadşını öldürdü

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, eski eşinin erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 117'nci sokakta meydana geldi.

İddiaya göre H.Ç., boşandığı eşi P.İ.'nin erkek arkadaşı İ.B.'yi tabancayla vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, İ.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şüpheli, H.Ç. olay sonrası kaçarken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

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Etiketler ankara eski eşi cinayet
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