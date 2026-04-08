Ankara'da dehşet evi: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 28 yaşındaki H.D., tartıştığı kız arkadaşı Ş.Z.'yi (19) tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti.

Olay, 5 Nisan günü sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi’nde meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, H.D. (28) ve kız arkadaşı Ş.Z. (19) arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine H.D., yanında bulunan tabancayı ateşleyerek Ş.Z.’yi vurdu.

Genç kızı vurduktan kısa süre sonra aynı silahı kendisine doğrultan H.D., olay yerinde yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, her iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayın arka planını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

