Ankara'da dehşet! Evine girdikleri yaşlı adamı döverek öldürdüler

Güncelleme:

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 79 yaşındaki yaşlı adam, evine giren 3 kişi tarafından darbedilip gaspa uğradı. Ağır yaralanan adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin 15 yaşında olduğu öğrenildi.

Olay, 30 Ekim tarihinde Kale Mahallesi Altıntaş Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan E.Ç.’nin (79) evine giren 3 kişi para istedi. Ç.’nin parası olmadığını söylemesi üzerine şahıslar, yaşlı adamı ‘başından’ darbetti.

Polis ekiplerince yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerin M.Ç. (15), E.D. (18) ve R.A. (24) olduğu tespit edildi. Zanlılar gözaltına alınarak ifadelerinde suçu kabul etti. Yaşları küçük olan 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne, R.A. ise Gasp Büro Amirliğine teslim edildi.

Mahkemeye sevk edilen R.A., ‘gasp’ suçundan tutuklandı. Beyin kanaması şüphesiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan E.Ç. ise dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Evine hırsızlar girdi, darbettiler"

Ç.’yi mahalleli olarak çok sevdiklerini ifade eden S.A., "Yardıma muhtaç bir insandı, kimsesi yoktu. Emekli maaşıyla geçiniyordu, bekar evi vardı. Sosyal yardımlarla da geçiniyordu. Elimizden geldiği kadar yardım ediyorduk. Mesela ekmeği, suyu karşılıyorduk. Ama ücretini veriyordu, öyle bağış olarak kabul etmiyordu. Biz gece vakti yattığımız için ancak sabahleyin öğrenebildik. Polisleri olay yerinde görünce sorduk, bir olay mı vardı diye. Onlar da E. dedenin evine hırsızlar girdi, E. dedeyi darbettiler, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırdılar dedi. Hatta ben üzüldüm. Bir abimiz var, yardım kuruluşunda görevli. O abiye mesaj gönderdim belki yardımcı olurlar diye. Onlar da olayı takip etti, bir şey olursa haberleşelim diye. Öğrenince dün onlara haber ettik. Eğer burada bir yakını olsaydı muhakkak haberimiz olurdu. Çünkü burada biz birbirimizi tanıyoruz. Cenazesini kimse olmadığı için getirmezler buraya" dedi.

