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Ankara'da dev hortum panik yarattı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum kameralara yansırken hortumu gören vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum panik yarattı. Meteorloiji Genel Müdürlüğü bugün Başkent Ankara için sağanak yağış uyarısı da yaptı. Su baskını, sel ve kuvvetli rüzgara karşı da dikkatli olunması istendi.

Etiketler ankara hortum panik
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