Ankara'da doğal gaz hattında patlama

Ankara’nın Sincan ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde doğalgaz hattında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sincan Mahallesi Vatan Caddesi Lale Meydanı'ndaki kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında patlama oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle çıkan yangın söndürülürken, patlamadan hiçbir yurttaşın olumsuz etkilenmediği belirtildi.