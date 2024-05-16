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Ankara'da eğlence mekanında kanlı kavga: İş yeri sahibi hayatını kaybetti

Ankara'da eğlence mekanında kanlı kavga: İş yeri sahibi hayatını kaybetti
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Ankara'da eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi S.A. (49), tabancayla vurularak hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda müşteri olan bir grup, bilinmeyen bir nedenle garsonlarla tartıştı. İşletmeci S.A., araya girerek gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada gruptaki bir kişi, tabancayla ateş etmeye başladı. S.A., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; ihbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler kaçarken, Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A. önceki gün hayatını kaybetti.

Ankara'da eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi S.A. (49), tabancayla vurularak hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ORDU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen A.'nın cenazesi, memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine gönderildi. Cenaze dün öğle vakti toprağa verilirken, güvenlik kamerasından tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Ankara'da eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi S.A. (49), tabancayla vurularak hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Etiketler ankara eğlence mekanı iş yeri sahibi silahlı saldırı cinayet
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