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  4. 27 Haziran 2019 23:47

Ankara'da ele geçirilkdi ! Tam 5 milyon 200 bin tane...

Ankara'da yapılan operasyonda 5 milyon 200 bin adet bandrollü boş filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Polis ekipleri yaptıkları operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da ele geçirilkdi ! Tam 5 milyon 200 bin tane...
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Ankara'da düzenlenen operasyonda makaron olarak  adlandırılan 5 milyon 200 bin sahte bandrollü boş filtreli sigara kağıdı ele  geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, sahte bandrollü boş makaron bulunduğunu tespit ettikleri Yenimahalle'de bulunan bir depoya operasyon düzenleyerek 06 GA 5032 plakalı bir araç içerisinde de arama yaptı.

Operasyonda, 5 milyon 200 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B.A. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

sigara , gözaltı
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