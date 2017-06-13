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  4. 13 Haziran 2017 14:55

Ankara'da esnaf odasında silahlar çekildi ! Yaralılar var

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nda iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Ankara'da esnaf odasında silahlar çekildi ! Yaralılar var
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Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasında çıkan silahlı kavgada, Oda Başkanı Zafer Şener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bazı oda üyeleri Beşevler Mareşal Fevzi Çakmak  Caddesi'ndeki hizmet binasında bir araya geldi.

Toplantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ankara Umum  Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Zafer Şener ile kendisine muhalif olduğu  iddia edilen gruptakiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya  dönüşmesiyle aralarında Şener ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Okur ve Bedir  Erdem'in de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis,  binaya giriş çıkışları yasakladı, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

çatışma , esnaf , otomobil , ankara