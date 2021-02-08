Ankara'da esnaf sokağa indi! Kapatma kararına karşı toplu eylem

Kafe Bar Restorant Platformu 'KapatmaYadaSahipÇık' talebiyle Ankara'nın pek çok yerinde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Esnaf iş yeri tabelalarının ışıklarını açarak alkışlar eşliğinde kapatmalara tepki gösterdi. Esnafa yoldan geçen vatandaşlar da destek verdi.

ARTI GERÇEK'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, KABARE Platformu üyesi Erkan Şahin, devletin kapatma politikasının yanlı olduğunu söyleyerek "En azından HES kodu ve hijyen koşulları ile dükkanların açılmasını istiyoruz. Eğer açmayacaklarsa ihtiyaçlarımızın karşılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Erkan Şahin, bar çalışanları ile de dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Sesimizi duyurabilmek için dah aönce böyle bir platform oluşturduk. Pandemi şartları bunu biraz daha hızlandırdıi Kafe esnafı olarak bar esnafından daha az zarar görmemize rağmen bar sektöründeki arkadaşlarımızın yanında olmayı, onların seslerini onlarla beraber dile getirmeyi istedik. Arkadaşları bize destek olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Protesto eylemi her pazartesi ve Cuma günü saat 18.30 da tekrarlayacak.

