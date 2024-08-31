Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Mamak ilçesinde kereste ve polyester fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi Mermerciler Sitesi'nde yer alan kereste ve polyester ürünlerinin işlendiği fabrikada saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Bölgeye Kayaş, Şentepe, Kurtuluş ve Dikmen'deki itfaiye istasyonlarından köpük kuleleri, tanker ve arazözler gönderildi.

Polis ekipleri, olay yerini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bölge esnafı, alevlerin kendi iş yerlerine sıçrama riskine karşı yanıcı maddeleri yangın yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çabasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

DHA