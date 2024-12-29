Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Altındağ ilçesinde atık fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı atık fabrikasının ilk 2 katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Pazar günü olması nedeniyle binada kimse olmadığı belirtilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İHA/DHA