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Ankara'da fabrika yangını

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Akyurt Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki Bedline yatak fabrikasında yangın çıktı. Çevre ilçelerden de bölgeye itfaiye araçları takviye için sevk edildi. Fabrikada bulunan işçilerin tahliye edildiği öğrenildi. Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.

İHA

Etiketler ankara fabrika yangın
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