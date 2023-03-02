Ankara'da fabrika yangını: Ölü ve yaralılar var
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
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İHA
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