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Ankara'da fabrika yangını: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da fabrika yangını: Ölü ve yaralılar var
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

İHA

Etiketler ankara kahramankazan keresteciler sitesi yangın
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