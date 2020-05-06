Ankara'da fabrikada facia: 2 ölü

Olay, saat 14.00 sıralarında sanayi tesislerinin bulunduğu Saray Mahallesi'ndeki tiner paketleme atölyesinde meydana geldi. 5 kişinin çalıştığı atölyede, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu atölyede yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan 3 kişi, dışarıya çıktı. İşçilerden Hasan Basri Özen (18) ve kimyager Tolga Alıcı (34) ise alevler arasında mahsur kaldı.







Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada atölyede patlamalar devam ederken, gökyüzünü de dumanlar kapladı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.





Ancak içeride mahsur kalan Hasan Basri Özen ve Tolga Alıcı, hayatlarını kaybetti. Özen ve Alıcı'nın cesetleri, enkazdan çıkarıldı. Olay yerine gelen Özen'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Özen'in yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.





Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal da yangın sonrası olay yerinde incelemede bulundu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



