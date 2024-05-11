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Ankara'da feci ölüm: 23'üncü kattan düştü

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Ankara'da çalıştığı inşaatın 23'üncü katından düşen 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İlker Mahallesi 649'uncu Sokak'taki site inşaatında meydana geldi. İşçi H.D., 23 katlı blokta en üst katta çalışırken bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde D.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. H.D.'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler ankara inşaat
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