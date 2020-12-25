Ankara’da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen FETÖ operasyonları kapsamında 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında da 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

17 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7'si aktif görevde bulunan 17 Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında, Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı aldı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun soruşturması kapsamında, terör örgütünün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'nın çeşitli semtlerindeki büfe, bakkal, market gibi iş yerlerindeki kontörlü telefonlardan "sivil imamlar" ile haberleştikleri belirlenen 17 kişinin gözaltına alınmalarının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce sürdürüldüğü belirtildi.

Şüphelilerden 7'sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.